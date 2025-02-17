شكرا لقرائتكم خبر عن طرد بيلينغهام يثير الجدل بعد أسرع طرد في التاريخ بسبب كلمة مشابهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب طرد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، في مباراة فريقه ضد أوساسونا بالدوري الإسباني في جدل واسع وغضب شديد بين جماهير النادي والجهاز الفني.

الواقعة حدثت بعد أن حصل اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تلفظه بكلمات مسيئة تجاه الحكم، حيث قال له: "اللعنة عليك"، وفقاً للتقارير الصحفية.

من جانبه، علّق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على الحادثة بعد المباراة، موضحاً أن الحكم ربما أساء فهم كلمات بيلينغهام بسبب عدم إتقانه للغة الإنجليزية، لكنه أقرّ بأن اللاعب قال كلمة "اللعنة".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن حالة مشابهة لأسرع طرد في تاريخ كرة القدم، والتي وقعت بسبب تصرف مشابه لما فعله بيلينغهام. وفقاً للتقرير، تم طرد لاعب في مباراة للهواة في أكتوبر عام 2000 بعد أن صرخ قائلاً: "اللعنة علي"، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له بعد مرور ثانيتين فقط من بداية المباراة.

في تلك الفترة، صرّح اللاعب لصحيفة "تايمز" البريطانية، نافياً أنه كان يقصد شتم الحكم، وقال: "لم أكن أشتم الحكم، كنت أقول شيئاً لنفسي فقط. كرة القدم هي لعبة الرجال، واللاعبون يقولون كلمات طوال الوقت".

ومع ذلك، تم تغريمه بمبلغ 27 جنيهاً استرلينياً، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 35 يوماً.

وفقاً للتقارير، قد يواجه بيلينغهام عقوبات صارمة بسبب كلماته غير اللائقة تجاه الحكم، بينما يعتزم ريال مدريد تقديم استئناف ضد قرار الطرد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني، بينما جاء برشلونة في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.