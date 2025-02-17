شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحصل...شاب قام بقتل والدته في عدن يتقدم بطلب غريب قبل اعد امه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عقدت محكمة المنصورة اليوم جلستها الاخيرة للنظر في قضية مقتل المجني عليها حواء عبدالله ورسمة على يد ابنها عبدالله أبوبكر الرفاعي.
قال المتهم فيها : "أطلب أن يتم إعدامي تعزيرًا وأنا واقف".
وحين سألته المحكمة عن أي مطالب له قبل حجز القضية للنطق بالحكم ، أجاب : " كل ما أريده هو وجبة خبز طاوة وشاهي أحمر قبل تنفيذ الاعدام".
تم حجز القضية للنطق بالحكم ، وتحديد موعده في جلسة يوم الأحد القادم 23 فبراير 2025.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماحصل...شاب قام بقتل والدته في عدن يتقدم بطلب غريب قبل اعد امه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.