شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحصل...شاب قام بقتل والدته في عدن يتقدم بطلب غريب قبل اعد امه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت محكمة المنصورة اليوم جلستها الاخيرة للنظر في قضية مقتل المجني عليها حواء عبدالله ورسمة على يد ابنها عبدالله أبوبكر الرفاعي.

قال المتهم فيها : "أطلب أن يتم إعدامي تعزيرًا وأنا واقف".

وحين سألته المحكمة عن أي مطالب له قبل حجز القضية للنطق بالحكم ، أجاب : " كل ما أريده هو وجبة خبز طاوة وشاهي أحمر قبل تنفيذ الاعدام".

تم حجز القضية للنطق بالحكم ، وتحديد موعده في جلسة يوم الأحد القادم 23 فبراير 2025.