شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..صورة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي تثير جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارت صورة قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي جدلاً واسعاً اليوم هذا والتقطت عدسة تصوير الصورة من جلسة محاكمة وليد شلعة قاتل والد غدير الشرعبي في مكان غير قاعة المحكمة وكشفت مصادر في تفاصيل الصورة انها ليست في قاعة محكمة وانما في غرفة مؤقتة بالسجن المركزي نظرا للاوضاع الامنية وتخوفات من نقل المساجين اصحاب الجرائم الجسيمة الى المحكمة تضطر المحكمة ان تعمل الجلسات في احدى غرف السجن المركزي

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