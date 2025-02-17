شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تودع أحد قيادتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي القيادي الحوثي "إسماعيل الريدي" الملقب بـ"أبو مالك" مصرعه مع اثنين من مرافقيه في ظروف غامضة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. وكان الريدي متورطاً في قتل الشاب "علوي سكران" بعد أن قام طقم عسكري حوثي في سوق رداع بدهسه وسحب جثته وإطلاق النار عليها، وقد وثق مقطع فيديو هذه العملية الإجرامية. وقد تضاربت الأنباء حول ملابسات مقتل الريدي، حيث أشارت مصادر إلى أنه لقي مصرعه برصاص عناصر قبلية مجهولة، فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون الحوثيون قد تخلصوا منه لتهدئة رجال القبائل في رداع. ونقل الحوثيون جثة الريدي إلى المستشفى العسكري بصنعاء، وتم نقل عدد من أقاربه من مديرية ريدة لإقامة مراسيم التشييع في جامع الصالح، ثم نقلت جثته إلى مسقط رأسه في مدينة ريدة حيث ووري الثرى.

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