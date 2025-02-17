شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يجبر ترامب على التراجُعِ عن تهديداته بالجحيم والتهجير.. والدليل في (الصورة أسفل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د إعلان اليمن أنه سيتدخل عسكريًّا إذا فرض ترامب التهجيرَ بالقوة تراجعت لهجته في اليومين الماضيين. واليوم كأنه لا علاقة له بالأمر ولم يهدد سابقًا. . ويعلنُ ترامب متراجعًأ بالقول: (الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل). والكل يعرف تصريحاته الطاغوتية والمجنونة ضد كل دول العالم. فعلًا اليمن أرغمته على التراجع

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