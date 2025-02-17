شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده...إنقلاب سيارة على متنها مسافرين يمنيين في السعودية"حادث مروع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد شهود عيان عن إنقلاب سيارة هايلوكس في الرياض العاصمة السعودية . وقال الشهود : انقلبت سيارة على متنها ثلاثة مسافرين يمنيين في وادي الدواسر . وبحسب الشهود بأن الحادث لم يخلف اي إصابات

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