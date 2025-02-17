شكرا لقرائتكم خبر عن في اعلان مفاجئ...جماعة الحوثي تدعو أنصار الانتقالي إلى الاستعداد لخطوة مصيرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قيادي حوثي بارز رسالة إلى انصار المجلس الانتقالي بعد تصريحات رئيسه عيدروس الزبيدي استعادة لتأمين مصالح إسرائيل في البحر الأحمر. وقال محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس ): مشروع الانتقالي ليس استعادة الدولة الجنوبية المستقلة بل إستعادة الاحتلال الاجنبي وإيصاله الى صنعاء. مضيفاً: على كل الذين انخدعوا بوعود الانتقالي الزائفة الاستعداد لإعادة توجيه بنادقهم إلى نحور المحتلين للمشاركة في عملية تحرير اليمن وإستعادة عمقه التاريخي والجغرافي.

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