شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمنية بمطار جدة تحتجز 30 مليون ريال سعودي على متن طائرة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في الخطوط الجوية اليمنية بأن السلطات الأمنية في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية قد ضبطت وحجزت مبلغًا قدره 30 مليون ريال سعودي عبر شركة القطيبي كانت في طريقها من العاصمة المؤقتة عدن إلى المطار السعودي على متن طائرة الخطوط اليمنية. وأكدت المصادر أن تدخل عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، الذي يعد الشريك الرئيسي لشركة القطيبي للصرافة، أسهم في الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن المبالغ المحتجزة. وأضافت المصادر أن الأموال المحجوزة تعود إلى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الشيخ محمد عيضة شبيبة، الذي طلب من شركة القطيبي نقلها من حسابه في فرع الشركة بعدن إلى السعودية، وارجحت المصادر احتمال أن تكون أسباب نقل هذه الأموال مرتبطة بتحذيرات امريكية حول فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وكيانات متورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و بنك القطيبي كان في قائمة التحذيرات الامريكية نتيجة ثبوت تورطه في هذه الأنشطة. يُذكر أن باحثًا في معهد "تشاتام هاوس" البريطاني كان قد حذر مؤخرًا عن قرب فرض عقوبات أمريكية على عدد من الشخصيات والكيانات الدينية اليمنية والبنوك والشركات التجارية ، بما في ذلك شركة القطيبي للصرافة، وشريكها الرئيسي العميد المحرمي، ووزير الأوقاف شبيبة، وبعض الشخصيات المتطرفة الأخرى بتهم غسل الأموال ودعم الإرهاب

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