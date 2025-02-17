شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بسقوط مأرب مع تطويق صنعاء لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دى حزب الإصلاح ، سلطة الامر الواقع في مدينة مارب، الاثنين، مخاوف من سقوط المدينة .. يتزامن ذلك مع حديث فصائله عن مواجهات على اكثر من جبهة. والمح عبدالسلام محمد مدير مركز ابعاد احد مراكز أبحاث المحسوبة على الحزب بان المدينة قد تسقط بغضون أيام .. وكانت فصائل الحزب تحدثت عن معارك على جبهات المدينة وأفادت وسائل اعلام الحزب بأن مواجهات دارت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جبهات رغوان شمالي المدينة، ومدغل بالجبهة الشمالية الغربية ، إضافة إلى الجبهة الجنوبية بالبلق والفليحة .. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات تزامنت مع تحليق مكثف للطيران المسير. ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه التصريحات تعكس مخاوف الحزب ام وقائع على الأرض. يذكر ان الحزب حاول خلال الأيام الأخيرة الاستعراض قبليا بالتوازي مع كشف وسائل اعلام أمريكية اتفاق بين صنعاء وقبائل المدينة على إدارة المرحلة ما بعد طرد "الاخوان

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