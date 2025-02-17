شكرا لقرائتكم خبر عن صادم..اختطاف اطفال من شوارع العاصمه صنعاء ومخاوف من بيع اعضائهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادت مصادر بتعرض اطفال للاختطاف بشوارع صنعاء. وقالت مصادر:تم اختطاف 14 طفل بخلال شهر وكل الأطفال أعمارهم متقاربه ويعتقد بان هناك عصابة تقف خلف عملية الاختطافات هذه. واضافوا:هناك مخاوف من بيع اعضاء الاطفال المختطفين وسط صمت كبير للحوثيين

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