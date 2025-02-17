فيديو : ضرب لاعبي الريال هو نهج تحكيمي … فضيحة نهائي كأس الملك عام 1990

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عدن - ياسمين التهامي - https://twitter.com/i/status/1653654594830974976: عاصفه في مدريد …! خلال الـ 24 ساعة الماضيه لم يصمت الاعلام او حتى الحسابات الخاصه بالنادي عن مسلسل الفساد التحكيمي والفضائح المستمره ضد الفريق الابيض منذ عقود . احد الصحفيين الاسبان استذكر نهائي كأس ملك اسبانيا الذي جمع برشلونة بريال مدريد في عام 1990 وهو اللقاء الذي طرد فيه فيرناندو هيرو قبل نهاية الشوط الاول بدقائق بسيطة ولكن بعد هذا الطرد ارتكب لاعبو برشلونه حينها سلسله من الضرب على اقدام لاعبي الريال دون ان يشهر الحكم راؤول جارسيا دي لوزا اي بطاقه ضد الفريق الكاتلوني . هذا الحكم تحديدا تم تعيينه من السيد فيلار لقيادة النهائي والسبب لان نتائج الريال مع السيد راؤول كانت هي الاسوأ من بين الحكام الاسبان حينها حيث لم تتخطى الــ 31% من الانتصارات . بعيدا عن الحرب الدائره حاليا بين الاعلام المدريدي والاتحاد الاسباني الوضع اصبح على المحك تماما … الاستمرار في تلك المهازل دون رادع او قوانين تحمي كل الانديه بما فيها برشلونة و اتليتكو مدريد حتما سيؤدي الي ازمات اكبر في المستقبل القريب

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