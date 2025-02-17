سفينة عملاقة تتجه الى هذه الدولة العربية لحفر أكبر بئر بترول احتياطياته مليارات الدولارات

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عدن - ياسمين التهامي - �فادت آخر تحديثات قطاع النفط على منصة الطاقة المتخصصة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن السفينة “باوباب إيفواريان إم في 10” ستتوجه إلى أحد الأحواض الجافة في دبي بالإمارات، لإجراء أعمال التجديد اللازمة لاستمرار الإنتاج من حقل باوباب في المياه العميقة حتى عام 2038، وبدأت المنصة العمل في أغسطس 2005، ولديها القدرة على إنتاج 70 ألف برميل يوميا النفط 75 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وتستخدم الأحواض الجافة في صيانة السفن وبنائها وتحديثها، ومن أبرز الشركات في دبي هي شركة الأحواض الجافة العالميةتجديد منصة عملاقة أعلنت شركة فالكو إنرجي (VAALCO Energy) عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع تجديد منصة باوباب العائمة في ساحل العاج وفقا للجدول الزمني المحدد سابقا. توقفت المنصة الكبيرة عن إنتاج النفط والغاز في 31 يناير 2025، تمهيدا لنقلها إلى حوض جاف في دبي. من المقرر أن تكتمل أعمال نقل النفط المخزن داخل المنصة إلى مواقع أخرى في 6 فبراير/شباط الجاري وفقا لبيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصةوفقا للمسؤول ستتيح التجديدات استمرار الإنتاج من الحقل حتى عام 2038 على أقل تقدير ولكن هذا يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لتمديد رخصة التشغيل وضخ استثمارات جديدة. تشير المعلومات إلى أن المنصة الكبيرة للإنتاج والتخزين والتفريغ مثبتة على عمق 970 مترا تحت سطح البحر مما يجعلها واحدة من أعمق المنصات في العالم. يمكن للمنصة إنتاج 70 ألف برميل من النفط يوميا و75 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قدرتها على حقن حقل باوباب في ساحل العاج تمتلك شركة “كاناديان ناتشورال ريسورسيز إنترناشيونال” (CNRI) الكندية نسبة 57.61% من أسهم رخصة التنقيب والإنتاج في حقل باوباب بينما تمتلك شركة النفط الوطنية بتروسي هولدينغ (Petroci Holding) نسبة 15%، وتعود النسبة المتبقية البالغة 27.39% لشركة فالكو. يقع الحقل على بعد 30 كيلومترا من السواحل ساحل العاج على عمق يتراوح بين 900 و 1300 متر. منذ انطلاق الإنتاج في أغسطس 2005، تم حفر 24 بئرا إنتاجية و5 آبار لحقن المياه في الحقل. حتى الآن قام الحقل بأربعة حملات حفر كان أحدثها حفر أربع آبار إنتاجية واثنتين لحقن الماء، وقد تم ربطهما بمجمع صمامات بحرية متصلة بمنصة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة. تم اكتشاف الهيدروكربونات في حقل “بابوباب 1 إكس” خلال مارس 2002، وبعد ذلك تم حفر البئر التقييمية “بابوباب 2 إكس” في نفس العام. وصل إجمالي إنتاج النفط والغاز حتى الآن إلى حوالي 150 مليون برميل من النفط المكافئ داخل الحقل، مع احتياطيات تقدر بمليار برميل من النفط المكافئ ألف برميل من المياه يوميا

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