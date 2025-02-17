شكرا لقرائتكم خبر عن نعمان يخرج عن صمته ويصف "الرئاسي" ب "أغرب انقلاب في التاريخ" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

انتقد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان محمد، أداء مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أن فشله لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا منذ تشكيله.

وأكد أن المجلس جاء بقرار خارجي، فيما اقتصر دور اليمنيين في الرياض على كونه "ديكورًا" لإضفاء شرعية على هذا الحل.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ضمن أعمال منتدى اليمن الدولي في العاصمة الأردنية عمان،

حيث أشار نعمان إلى أن الأزمة اليمنية مرتبطة بتباين المشاريع السياسية والتنافس الإقليمي، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الصراع الخارجي، بل في قبول بعض الأطراف اليمنية بأن تكون أدوات لهذا الصراع.

ودعا نعمان إلى رؤية استراتيجية مشتركة تعمل ضمن إطار الجمهورية اليمنية، مشددًا على ضرورة استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

كما حذر من أن استمرار الفشل سيؤدي إلى تراجع الدعم الدولي للشرعية، ما قد يدفع المجتمع الدولي للتفاوض مع الحوثيين، كما حدث مع طالبان في أفغانستان.