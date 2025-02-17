شكرا لقرائتكم خبر عن براعة موسيقار يمني ينقذ فنان العرب"محمد عبده" بعد مشكلة حصلت معه على المسرح..فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي حادثة أظهرت براعة الموسيقار اليمني عارف جمن، تمكن الفنان الشهير من إنقاذ موقف فنان العرب محمد عبده خلال مهرجان “هلا فبراير” في الكويت. وفق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الفرقة الموسيقية بأداء إحدى الأغاني، إلا أن محمد عبده واجه صعوبة في تحديد الأغنية التي كانت الفرقة قد بدأت بعزفها. في لحظة من الحرفية والمهارة، قام عازف العود اليمني عارف جمن بتقديم صولو موسيقي سريع ومميز، مما ساعد على تدارك الموقف بشكل احترافي. هذا التصرف لم يمر دون أن يلاحظه فنان العرب الذي لفت نظره الإبداع والمهارة اللذان ظهر بهما جمن، حيث أبدى إعجابه الواضح. كما قام قائد الفرقة الموسيقية، الموسيقار أمير عبدالمجيد، بالتصفيق تقديرًا لسرعة بديهة جمن ومهاراته العالية. الحادثة هذه أصبحت محط إشادة واسعة بين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع الفيديو الخاص بالموقف، ليبرز دور عارف جمن كواحد من أهم وأبرز العازفين في اليمن والعالم العربي، معززًا بذلك مكانة الموسيقى اليمنية التي تمتلك تاريخًا طويلًا وثراءً كبيرًا في الإبداع الفني هذا الحدث ليس فقط دليلًا على موهبة عارف جمن وإنما أيضًا شهادة جديدة على أهمية الدور الذي تلعبه الموسيقى كجسر ثقافي بين مختلف الدول والشعوب. عارف جمن هو عازف يمني معروف وموسيقي أستاذ، بدأ مسيرته الفنية بالعزف على آلة الكمان، لكنه اشتهر لاحقًا بمهاراته العالية في العزف على آلة العود. يأتي من عائلة فنية عريقة تُعرف بعائلة “جمن”، مما ساهم في تشكيل خلفيته الموسيقية الغنية. يعتبر جمن أحد أهم صوليستات العود ليس فقط في اليمن بل أيضًا في شبه الجزيرة العربية. إسهاماته في عالم الموسيقى اليمنية والخليجية كانت كبيرة؛ حيث رافق خلال مسيرته الفنية عمالقة الطرب في اليمن والخليج ومصر، مما جعل اسمه مرادفًا للإبداع والتميز في فضاءات الفن والموسيقى. كما شارك في العديد من المهرجانات الموسيقية المرموقة مثل مهرجان “كتارا لآلة العود” الذي قدم فيه أمسيات موسيقية نالت إعجاب الحضور. بالإضافة إلى ذلك، فإن عارف جمن قد تم الإشادة به كواحد من الفنانين العرب الذين تركوا بصمة واضحة في الساحة الموسيقية الدولية، وقد ظهر ذلك من خلال مشاركته إلى جانب عازفين وفنانين من مختلف أنحاء العالم العربي وأوروبا، مما يعكس قدرته على التفاعل مع الثقافات المختلفة وإبداعه الموسيقي الواسع النطاق. بفضل موهبته وخبرته الطويلة، أصبح عارف جمن رمزًا للموسيقى اليمنية وسفيرًا لها في المنطقة والعالم العربي. الفيديو من هنا

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