شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة سيولة في عدن.. التجار يرفضون التعامل بالريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة سيولة خانقة، حيث امتنع العديد من التجار عن التعامل بالريال اليمني، مطالبين بالدفع بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، في ظل التدهور الحاد لقيمة العملة المحلية.

ويواجه الموظفون الحكوميون أزمة متفاقمة، حيث لا تتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي، ما يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي جاد لضبط سوق الصرف وضمان توفر السيولة المحلية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، مما يزيد من معاناة المواطنين في عدن وبقية المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.