شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تكشف عن قيام قوات طارق صالح بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن قيام قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح بضبط شحنة أسلحة متطور



وقال الوزير الارياني في تصريح:

‏ضبطت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي شحنة أسلحة متطورة أواخر الشهر الماضي، في دليل جديد على إصرار النظام الإيراني على إذكاء الصراع في اليمن.



واكد الوزير الارياني انه على المجتمع الدولي أن يدرك أن إيران لا تزال تخرق القرارات الأممية، وتغذي الإرهاب الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، مما يطيل معاناة اليمنيين ويهدد أمن المنطقة.

موضحاً إن التهاون مع الحوثيين مكلف، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع تهديداتهم وأعمالهم الإرهابية بجدية قبل أن يمتد خطرهم أكثر.

مختتما تصريحه قائلاً:

إلى متى يستمر هذا الصمت؟!

