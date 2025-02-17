شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تحتفل مع هذه القوات اليمنية عقب وقت قصير من توجيه صفعة كبرى للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت القيادة المركزية الأمريكية على أعلان قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي. وهنأت القيادة المركزية الأمريكية خفر السواحل اليمني على اعتراض شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين

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