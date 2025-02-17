شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماهي جنسيتهن ...أمن السعودية يقبض على 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد فنادق الرياض "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أجهزة الامن في السعودية، اليوم الاحد، القبض على 3 سيدات وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق في مدينة الرياض عاصمة المملكة.

وذكر الأمن العام السعودي في بيان نشر على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الأحد، أن شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضبطت 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد فنادق الرياض.



وأكد الأمن العام أنه جرى إيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، اليوم الاحد، أعلن الأمن العام السعودي في بيان، القبض على 5 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم "المساج".

وأوضح البيان أن شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تمكنت من ضبط المتهمين الخمسة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.والخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.