خبير عسكري يفجرها بشأن السيطرة على المجلس الانتقالي ودور عيدروس الزبيدي"صادم"

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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الخبير العسكري خالد النسي عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي

وقال النسي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏نتفق معكم أن المجلس الإنتقالي الجنوبي هو مكسب لجميع أبناء الجنوب ويجب الحفاظ عليه وتابع بالقول:ونختلف معكم إن الذي يسيطرون عليه اليوم بقيادة عيدروس الزبيدي انهما يعملون من أجل شعب الجنوب بل إنهما تحولوا إلى لصوص يعملون من أجل أبناءهم وأقاربهم ومناطقهم على حساب قضية وحقوق وكرامة الجنوبيين

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