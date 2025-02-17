شكرا لقرائتكم خبر عن نفس الوجوه بلا نتائج ملموسة: ما الذي جلبته المنتديات الدولية لليمن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

انتقد ناشطون يمنيون المنتديات الدولية التي تُعقد لمناقشة الأزمة اليمنية، معتبرين أنها أصبحت مجرد لقاءات شكلية تكرر الوجوه ذاتها دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأشاروا إلى أن هذه المنتديات، وآخرها منتدى اليمن الدولي في الأردن، لا تقدم حلولًا حقيقية للوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، بل تكتفي بنقاشات فضفاضة وتوصيات لا تُنفَّذ.

وتساءل الناشطون عن جدوى هذه الفعاليات في ظل استمرار انهيار العملة وانتشار الفساد والفوضى الأمنية،

مؤكدين أن غياب آليات التنفيذ

والمحاسبة يجعلها مجرد منصات للمجاملات السياسية والتقاط الصور، فيما يبقى المواطن اليمني وحده في مواجهة المعاناة.