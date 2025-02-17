شكرا لقرائتكم خبر عن العيسي: رفاق النضال بالأمس.. أدوات للقمع اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

كشف القيادي في الحراك الجنوبي، أديب العيسي، عن تعرض أبناء المحافظات الجنوبية، خصوصًا في عدن، لحملة قمع واعتقالات تعسفية بسبب خروجهم في احتجاجات للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وانتقد العيسي الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات في العاصمة المؤقتة عدن ضد المتظاهرين، مؤكدًا أن ما اسماها ب" الثورة الجنوبية"، التي انطلقت لبناء وطن يسع الجميع، تحولت إلى صراع على المناصب بين من كانوا رفاق النضال بالأمس.



وأشار إلى أن بعض المناضلين السابقين أصبحوا اليوم جزءًا من السلطة، ويمارسون نفس الأساليب القمعية التي كانوا يحاربونها في السابق. كما شدد على أن السلطات الشرعية تلتزم الصمت تجاه هذه الانتهاكات، بدلًا من حماية حقوق المواطنين.

ودعا العيسي كافة القوى الجنوبية إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الشارع الجنوبي لمواجهة الفساد وإنهاء سياسات التجويع الممنهج التي تؤثر على المواطنين.