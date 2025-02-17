شكرا لقرائتكم خبر عن غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في تنظيم القاعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم 15 فبراير/شباط غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في المالية واللوجستيات في تنظيم "حراس الدين"، المرتبط بتنظيم القاعدة.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، لتعطيل قدرات التنظيمات الإرهابية ومنعها من التخطيط لهجمات تستهدف المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفاءهم.
وأكد الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ستواصل عملياتها ضد الإرهابيين "بلا هوادة" لحماية الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة.
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