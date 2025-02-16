شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف اليوم الاحد 16-2-2025 في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، والتي جاءت على النحو التالي: أسعار الصرف في عدن: -الدولار الأمريكي: الشراء: 2346 البيع: 2371 -الريال السعودي: الشراء: 615 البيع: 620 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540 -الريال السعودي: الشراء: 138 البيع:140.5

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