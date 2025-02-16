شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...جماعة الحو،ثي تمنع قيادي مؤتمري دخول العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي "عبد الكريم المدي" انها وصلته رسالة من جماعة الحوثي مفادها انه يمنع من دخول العاصمة صنعاء.

وكتب المدي في منصة إكس: إفتحوا الصورة وشاهدوا رسالة حوثي وصلتني فجر يوم السبت ، خلاصتها إنه حرّم صنعاء على العبد الفقير والمواطن اليمني عبدالكريم المدي".

وأضاف المدي "ويسخر مني إني بكيت على الهواء في قناة الحدث وأنا أنقل معاناة وعذابات شعبي على يد عناصر الإرهاب الحوثي".

