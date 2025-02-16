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عدن - ياسمين التهامي - فحوصات طبية تكشف خطر الأمراض القلبية الوراثية
ومع ذلك، تشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات وحدها قد لا تكون كافية لحماية الأفراد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
من الضروري معرفة التاريخ الشخصي والعائلي المتعلق بصحة القلب، حيث يمكن أن تكشف بعض الفحوصات غير الشائعة عن مدى خطر الإصابة بأمراض القلب.
ويمكن أن تساعد هذه الفحوصات في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب الوراثية وتوجيه الأفراد إلى اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.
إن إدراك هذه المخاطر والحصول على الفحوص اللازمة قد يكون خطوة حاسمة في الوقاية من الأمراض القلبية، مما يعزز من أهمية الفحص المبكر والوعي الصحي.
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