فحوصات طبية تكشف خطر الأمراض القلبية الوراثية

ومع ذلك، تشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات وحدها قد لا تكون كافية لحماية الأفراد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوضح الدراسات أن هناك عوامل خطر إضافية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب.

من الضروري معرفة التاريخ الشخصي والعائلي المتعلق بصحة القلب، حيث يمكن أن تكشف بعض الفحوصات غير الشائعة عن مدى خطر الإصابة بأمراض القلب.