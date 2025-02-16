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فحوصات طبية تكشف خطر الأمراض القلبية الوراثية

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فحوصات طبية تكشف خطر الأمراض القلبية الوراثية

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عدن - ياسمين التهامي - فحوصات طبية تكشف خطر الأمراض القلبية الوراثية

اتّباع نظام غذائي صحي وممارسة وتجنب التدخين تعتبر من العوامل الأساسية للحفاظ على صحة القلب.

ومع ذلك، تشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات وحدها قد لا تكون كافية لحماية الأفراد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوضح الدراسات أن هناك عوامل خطر إضافية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في صحة القلب.

من الضروري معرفة التاريخ الشخصي والعائلي المتعلق بصحة القلب، حيث يمكن أن تكشف بعض الفحوصات غير الشائعة عن مدى خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتشمل هذه الفحوصات الثلاثة التي قد تكون مفيدة في تقييم صحة القلب: تحليل مستوى الكوليسترول، وفحص البروتين التفاعلي C، واختبار الجينات.

ويمكن أن تساعد هذه الفحوصات في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب الوراثية وتوجيه الأفراد إلى اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.

إن إدراك هذه المخاطر والحصول على الفحوص اللازمة قد يكون خطوة حاسمة في الوقاية من الأمراض القلبية، مما يعزز من أهمية الفحص المبكر والوعي الصحي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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