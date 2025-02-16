شرطة العاصمة تلقي القبض على متهم بالقتل ونهب سيارة

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عدن - ياسمين التهامي - ث ذكر مركز شرطة 7 أكتوبر بمنطقة شملان أنه تلقى بلاغاً عن وجود شخص ممدد جوار مسجد البركة، ومؤخرة رأسه ملطخة بالدماء. وفور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى المكان الذي عثر فيه على هذا الشخص، ونقله إلى المستشفى، حيث تمت المعاينة من قبل المختصين، واتضح أن الشخص يدعى "أسامة عبده علي الضبيبي" (19 عاماً) وقد فارق الحياة نتيجة إصابته بطلقة نارية خلف الأذن اليسرى. وأوضحت شرطة ومباحث منطقة شملان أنها باشرت عمليات التحري والمتابعة الأمنية، حتى تمكنت من كشف هوية الجاني. وأشارت إلى أن إجراءات جمع الاستدلال بيّنت أن المتهم يدعى "محمد عبدالله علي خادم قرشي" (20 عاماً)، حيث طلب من المجني عليه -والذي كان يعمل وسيطاً في مجال بيع السيارات - معاينة سيارة نوع "فور شنر" لشرائها، وقد أحضر المجني عليه السيارة، فطلب منه المتهم فحصها لدى أكثر من ورشة صيانة، حتى وقت متأخر من الليل، استدرجه إلى جوار مسجد البركة وأطلق عليه رصاصة من مسدس، ثم رمى بجثته، ولاذ بالفرار بالسيارة. وقد تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه مع سلاح الجريمة، واستعادة السيارة المنهوبة. وسيحال المتهم إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية. تقييمات (

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