شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. رونالدو خارج رحلة النصر إلى إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي، عن رحلة فريقه إلى إيران لمواجهة بيرسبوليس غدًا الإثنين في الجولة الأخيرة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيويولم تتضمن قائمة النصر للمباراة اسم رونالدو، إذ يرغب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في إراحة قائده بعد أن ضمن الفريق التأهل إلى الأدوار الإقصائية بغض النظر عن نتيجة مباراة الغدكما يغيب الوافد الجديد الكولومبي جون دوران، والحارس البرازيلي بينتو ماتيوس، عن المباراة. ويحتل الفريق الأصفر المركز الثالث في جدول ترتيب منطقة الغرب برصيد 16 نقطة، قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول. وضمت قائمة النصر للمباراة 20 لاعبًا، هم: راغد النجار، أحمد الرحيلي، مبارك البوعينين، عبدالمجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، نواف بوشل، محمد سيماكان، محمد فتيل، إيميرك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي، ماجد قشيش، محمد هزازي، فارس سالم، محمد مران، أنجيلو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني.

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