أمريكا تضغط على مصر لمنع اسقاط "ترامب" والأخيرة تستدعي الاحتياط

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عدن - ياسمين التهامي - فت الولايات المتحدة، الاحد، محاولاتها للضغط على مصر بملف غزة .. يأتي ذلك بالتوازي مع مساعي مصرية لتعزيز الالتفاف العربي قبيل طرح خطتها رسميا. خاص – الخبر اليمني: واكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل روبيو الذي بدأ جولة من عاصمة الاحتلال تل ابيب تمسك بلاده بخطة ترامب التي تتضمن تهجير سكان غزة. وجاءت تصريحات رويبو قبيل توجهه إلى الامارات والسعودية في محاولة لحشد الدعم لخطة ترامب. كما تزامنت الجولة مع إعادة الرئيس ترامب فتح ملف الخط الملاحي الجديد الذي يربط الهند بالولايات المتحدة عبر الامارات والسعودية والاحتلال الإسرائيلي .. وتوعد ترامب خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الهندي بتنفيذ الخطة التي تعد موازية لقناة السويس وتتضمن انشاء قناة “بن غوروين” على قطاع غزة. وتأتي التحركات الامريكية قبيل طرح مصر ما باتت تعرف بخطة عربية بشان غزة. وتتضمن الخطة إعادة اعمار القطاع دون الحاجة لتهجير السكان وهو ما يتعارض مع خطة ترامب الذي عرض شراء القطاع. ويتوقع ان تطرح الخطة رسميا خلال اجتماع للقمة العربية قبل نهاية الشهر الجاري. وتحاول مصر تحقيق التفاف عربي وغربي حولها . وجدد السيسي خلال لقاء جمعه بولي العهد الأردني رفضه التهجير واصراره على بقاء سكان غزة على أراضيهم و حل الدولتين. كما اكد خلال لقاء جمعه برئيس الكونغرس اليهودي رفضه خطة التهجير. في السياق،كشفت وسائل اعلام مصرية استدعاء الدفاع لقوات الاحتياط مع تعزيز قواتها على الحدود مع غزة. ولم تكشف المهة المسندة لهولاء وما اذا كانت تحسبا لتصعيد ام لفرض المرحلة الثانية من المفاوضات .. وكان الجيش المصري عزز استعراضاته في وجه الاحتلال مع تصعيد الادارة الامريكية ضده .. واجرى مؤخرا تدريبات تحاكي هجوم السابع من اكتوبر بطائرات شراعية. ويتوقع خبراء ان تدفع الضغوط الامريكية لتهجير سكان غزة مصر نحو التخلي عن اتفاق السلام لاسيما مع تهديد ترامب بوقف المساعدات المشمولة بالاتفاق

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