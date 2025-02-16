شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة قاتل سيف الشرعبي في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

عُقدت، اليوم، أولى جلسات محاكمة وليد شلعة، المتهم بقتل سيف الشرعبي، داخل السجن المركزي في تعز، وسط إجراءات أمنية مشددة.

حيث جرت الجلسة بحضور أسرة الضحية وممثلين عن الجهات القضائية والأمنية.

وأثارت قضية حادثة مقتل سيف الشرعبي التي وقعت يوم 30 ديسمبر الماضي، على يد احد منتسبي الوية الجيش بتعز غضبًا واسعًا، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بسرعة محاكمة الجاني وإنزال العقوبة المستحقة بحقه.

وأكدت أسرة الضحية والمتضامنون معها استمرارهم في المطالبة بالقصاص العادل، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لاستكمال فصول المحاكمة.