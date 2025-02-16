شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم حوثي جديد على مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش، اليوم الأحد، من إحباط محاولات عدائية لجماعة الحوثي في عدة جبهات قتالية بمحافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع الرد على مصادر نيران معادية في عدة جبهات.

وقالت مصادر عسكرية، إن أبطال الجيش أحبطوا محاولة تسلل لجماعة الحوثي في جبهة رغوان شمالي محافظة مأرب، بعد رصد وتعقبهم واستهدافهم بالنيران المناسبة لتلوذ بالفرار.

وذكرت المصادر بأن القوات كبدت العناصر المتسللة عدداً من القتلى والجرحى، بالإضافة لتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة، فيما استشهد أحد أبطال القوات المسلحة وأصيب 4 آخرون.

ونصبت قوات الجيش كمينًا ناجحًا لمجموعات من عناصر الحوثي أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة مدغل، مما أسفر عن مواجهات عنيفة انتهت بفرار العناصر بعد تكبدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة، رصدت أجهزة الاستخبارات والاستطلاع مجاميع من عناصر الحوثي أثناء محاولتها زراعة ألغام وعبوات متفجرة في الخطوط الأمامية، وتعاملت القوات مع تلك المجاميع بدقة عالية باستهدافها بالسلاح المناسب.

وفي الجبهة الجنوبية للمحافظة، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل لعناصر الحوثي بقطاعي الفليحة، والبلق.

وفي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، تعاملت قوات الجيش بدقة مع جميع محاولات التسلل التي نفذتها عناصر الحوثي عقب رصد تحركاتها، وأجبرتها على التراجع متكبدة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

كما واصلت جماعة الحوثي أعمالها العدائية، مستهدفة مواقع الجيش بالقصف المدفعي وقذائف الدبابات وصواريخ الكاتيوشا في عدة جبهات، بدورها، ردت قوات الجيش على هذه الاعتداءات باستهداف وتدمير مصادر النيران ومرابضها، مما أدى إلى إسكاتها.

بالتزامن، تعاملت الدفاعات الجوية بفاعلية مع الطيران المسيّر المفخخ والاستطلاعي لعناصر الحوثي في عدة جبهات قتالية بالمحافظة.

إلى ذلك، نجحت القوات في إعطاب معدات وآليات حفر ثقيلة لعناصر الحوثي كانت تستخدمها لاستحداث تحصينات وطرقات وأوكار جديدة في عدة قطاعات من الجبهات الشمالية والشمالية الغربية وفي الجبهات الجنوبية للمحافظة.

وتستمر الاعتداءات من قبل جماعة الحوثي باستخدام المدفعية، وقذائف الهاون، والطيران المسيّر، إلا أن القوات المسلحة تقف بكل قوة وصلابة أمام هذه الاعتداءات.

وبيقظة وجاهزية عالية، يواصل أبطال القوات المسلحة التصدي لاعتداءات جماعة الحوثي، حيث يحبطون مؤامراتهم ويكبدونهم الخسائر تلو الخسائر في الأرواح والعتاد.