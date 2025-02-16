«كاك بنك» ينظم دورة تدريبية حول الامتثال للعقوبات الدولية.. التحديات وأفضل الممارسات

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يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

نظم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "الامتثال للعقوبات الدولية.. التحديات وأفضل الممارسات" قدمها مدير ادارة إدارة الالتزام بالبنك الأستاذ/ معين الزبيري.

وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم العقوبات الدولية، وأنواعها المختلفة، وتأثيرها على القطاع المصرفي، مع التركيز على التحديات التي تواجه البنوك اليمنية في ظل هذه العقوبات.

كما سعت الدورة إلى تعزيز مهارات الامتثال المالي وفقًا للمعايير الدولية والقوانين المحلية، وتزويد المشاركين بأدوات واستراتيجيات عملية لإدارة مخاطر العقوبات والحد من تأثيرها على العمليات المصرفية.

وتضمنت الدورة استعراضًا لأفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال للعقوبات الدولية، وكيفية تطبيقها في السياق اليمني لضمان الامتثال الفعّال وتقليل المخاطر.

وأكد الأستاذ/ معين الزبيري على أن كاك بنك يواصل التزامه بتطوير كفاءة كوادره وتعزيز ثقافة الامتثال، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والشفافية في القطاع المصرفي اليمني.

وتأتي اقامة مثل هذه الدورات النوعية وفق رؤية القيادة العليا للبنك ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، لتطوير المهارات العملية لكوادر البنك، وضمان تقديم خدمات مالية عالية الجودة تلبي تطلعات عملائه.