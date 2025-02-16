شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا نستطيع حاليا ايقاف تدهور الريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واعد باذيب، أن اليمن يحتاج إلى 125 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، إلى جانب 3 إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية.

وأوضح باذيب، في حديث لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، أن الريال اليمني فقد 700% من قيمته حتى الآن، مشيرًا إلى أن اليمن يسعى للحصول على تعهدات دولية لإطلاق مشاريع تنموية وإعادة الإعمار، مع التركيز على بناء البنية التحتية، والتمهيد لعقد مؤتمر للمانحين، بهدف تحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام.

كما دعا باذيب البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة اليمنية أو إسقاط الفوائد المركبة، مشيرًا إلى أن توقف التمويلات من المؤسستين يعود إلى تراكم الديون بسبب الحرب.

وطالب الوزير المؤسستين باتباع نهج الصندوق الكويتي للتنمية، الذي قدم تمويلات سابقة لمشاريع استثمارية وخدمية في اليمن بقيمة 600 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تحريك عجلة التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ويعد باذيب ابرز الاسماء المرشحة لخلافة رئيس الوزراء احمد بن مبارك.