شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل جديدة من "حماس" إلى ترامب ونتنياهو خلال تسليم 3 أسرى للاحتلال.. ما تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تادت كتائب القسام في كل عمليات تسليم للأسرى الإسرائيليين في المرحلة الأولى، على إبراز مشاهد ووضع شعارات موجهة تهدف من خلالها إيصال رسائل إلى الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. والجمعة، أعلنت كتائب القسام، أسماء 3 أسرى إسرائيليين، أفرجت عنهم ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى، وهم: “ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن”. وشهد موقع التسليم القريب من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع انتشاراً مكثفاً لعناصر “القسام”، الجناح المسلح لحماس، و”سرايا القدس”، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي. وفي الدفعة السادسة من عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين من مدينة خان يونس، برزت رسائل القسام السياسية والميدانية، كان أبرزها: نشر فيديو لأسير إسرائيلي تعمدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استباق مشهد التسليم بعرض فيديو غير مسبوق للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية ساشا ألكسندر تروينوف، وهو يصطاد السمك على شاطئ بحر قطاع غزة. وخلال مقطع الفيديو، كتب الأسير رسالة باللغة العبرية، وظهر وهو يتمشى على شاطئ البحر، في رسالة من المقاومة الفلسطينية إلى عجز الجيش الإسرائيلي وأجهزته الاستخباراتية عن الوصول إليه، رغم الدمار الذي خلفه الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. “لا للتهجير”.. رسائل القسام إلى ترامب ورفعت كتائب القسام لافتات تحمل صوراً وشعارات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، تشير إلى الموقف الرافض لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة. حيث حملت المنصة لافتة كتب عليها “لا هجرة إلا للقدس” باللغات العربية والعبرية والإنجليزية. اللافتة ذاتها حملت صورة تركز على آخر مشهد لرئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار قبل استشهاده، وهو يجلس على الكرسي، وفي مقابله فوهة تطل على قبة الصخرة في قلب المسجد الأقصى، وقربها شخص يحمل العلم الفلسطيني. وعلّق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن صورة السنوار وهو يجلس على ذات المقعد الذي استشهد عليه، هي إشارة إلى “الصمود والمقاومة حتى اللحظة الأخيرة”. فيما قال أحد مقاتلي القسام في تصريحات صحفية، إنهم باقون، “نموت في أرضنا، ولا نهاجر”

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