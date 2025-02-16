شكرا لقرائتكم خبر عن سته صواريخ ايرانية على اليمن والدفاعات عاجزة تماماً..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فاز منتخب إيران للشباب على منتخب اليمن بستة أهداف دون رد في مباراة قوية، حيث نزلت الأهداف كالصواريخ، محققة تقدمًا كبيرًا في اللقاء. انتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل، حيث جاءت الأهداف سريعة وقوية.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الإيراني هدفين آخرين ليصبح الإجمالي ستة أهداف دون رد.

رغم الجهود المبذولة من قبل لاعبي المنتخب اليمني، إلا أن المنتخب الإيراني تمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له بشكل جيد، مما منحهم الفوز في المباراة.