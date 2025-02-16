شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الموظفين النازحين يحمل الحكومة مسؤولية عرقلة صرف رواتبهم المتأخرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

حمّل ملتقى الموظفين النازحين وزارتي الخدمة المدنية والمالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مسؤولية عرقلة صرف مرتباتهم المتأخرة للأشهر من يونيو إلى ديسمبر 2024، إضافة إلى راتب يناير 2025.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها عشرات الموظفين النازحين، اليوم الأحد، أمام مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وانتظام صرفها شهريًا أسوة بزملائهم في المناطق المحررة.

وأكد وكيل وزارة المالية، خالد اليريمي، أن الوزارة غير قادرة على صرف المرتبات المتأخرة بسبب تأخر وزارة الخدمة المدنية في رفع الكشوفات حتى نهاية العام المالي، لكنه أبدى استعداد الوزارة لصرف مرتبي يناير وفبراير 2025 فور تسلم الكشوفات، مع دراسة آلية لجدولة صرف المتأخرات بواقع شهرين مع شهر من العام الجاري، في حال توفر السيولة.

وردّد المحتجون شعارات تندد بالمماطلة في صرف مستحقاتهم، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التدخل لحل أزمتهم.

كما ناشدوا التحالف العربي والمنظمات الإنسانية والجهات الدولية الضغط لضمان حصولهم على حقوقهم المالية، داعين إلى إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بملف الموظفين النازحين لضمان عدم تكرار الأزمة.