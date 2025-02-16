شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف سبب منع "MTN" من العمل في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض القائم بأعمال وزير الاتصالات الدكتور واعد عبدالله باذيب الاعتراف بصفقة البيع بين شركة (MTN) اليمنية وشركة (YOU) العمانية، موضحاً أن الصفقة لم تتم عبر القنوات القانونية الرسمية.

وقال في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط: «ما زالت هناك مديونية على (MTN) تفوق 500 مليون دولار، أنصح المشترين بمراجعة أنفسهم جيداً».

وأضاف: «لدينا قرارات حكومية مدعومة من النيابة والقضاء، لكننا ننتظر التوصل إلى تسوية شرعية وفق القانون، وفي حال لم يتم ذلك، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقنا».