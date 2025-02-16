شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم سوبر ماركت في مدينة الحديدة يغلق ابوابه… لن تصدق السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غلق اقدم سوبر ماركت في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن ابوابه. واغلق سوبر ماركت افريقيا الواقع في حي المطراق الشهير بمدينة الحديدة ابوابه، بعد قرابة نصف قرن من الزمن. وحمل السوبر المغلق مسميات بقالة افريقيا، وسوبر ماركت افريقيا، ومجمع افريقيا للتسوق، منذ افتتاحه مع نهاية سبعينات القرن الماضي. وتضاربت المعلومات حول الاغلاق، حيث تفيد مصادر ان السبب يرجع لخلافات بين الورثة، فيما تقول اخرى ان الاغلاق يرجع للكساد الذي يضرب السوق، وضعف القوة الشرائية، وارتفاع الجبايات

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