شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسي يكشف عن العين الثالثة للسيطرة علي الغضب الشديد .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعطى الطبيب النفسي أسامة الجامع مجموعة من النصائح للسيطرة على حالات الغضب الشديد التي يتعرض لها معظم الأشخاص.

وقال الطبيب خلال حديثه في بودكاست “مشاعر”: “من طرق علاج الغضب أن تكون هناك عين ثالثة تراك ، فأنت حينما تغضب أمام زوجتك، فنصيحتي هي تصوير نفسك بالفيديو دون أن تعلم أو وضع كاميرا في المنزل تصورك دون أن تدرك ذلك ” .



وتابع الطبيب: “والسبب هو أن العلماء وجدوا أن الأشخاص الذين يغضبون لا يدركون كيف يكونون وقت الغضب وكيف تكون تعابير وجوههم وما هي سلوكياتهم ، وهل مستوى رد الفعل يتناسب مع الحدث والموقف؟ ففي وسط المشكلة، الإنسان لا يدرك الحدث والموقف بشكل كامل”.

وأكد الجامع أنه عندما يشاهد الشخص من خلال الفيديو كيف انفلتت أعصابه على أولاده أو زوجته أو في الشارع، يدرك حينها كيف يتصرف ويشعر بالإحراج ، عندها يمكنه معالجة حالات الغضب وردود الأفعال الحادة.