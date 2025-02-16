شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت (100000الف مشترك) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خلال الاسابيع المقبلة، خِطط توسعة شبكة عدن نت بعدّة مناطق، وزيادة عدد المشتركين من 25 ألف إلى 100 ألف مشترك، وخِطة أُخرى لإضافة الاتصالات الصّوتية للشّبكة ..

20 ألف مشترك جديد سينضمون في عدن، إضافة إلى 10 آلاف في المكلا، و5 آلاف في شبوة، و5 آلاف في المخا ..

محمد بايزيد