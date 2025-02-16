عدن نت (100000الف مشترك)

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يزيد بن سلمان - شبوة - خلال الاسابيع المقبلة، خِطط توسعة شبكة عدن نت بعدّة مناطق، وزيادة عدد المشتركين من 25 ألف إلى 100 ألف مشترك، وخِطة أُخرى لإضافة الاتصالات الصّوتية للشّبكة ..
20 ألف مشترك جديد سينضمون في عدن، إضافة إلى 10 آلاف في المكلا، و5 آلاف في شبوة، و5 آلاف في المخا ..
محمد بايزيد
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