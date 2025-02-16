شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الدفاع السعودي يجتمع بنظيرة الامريكي ومصادر تكشف عن قرب عملية تحرير اليمن "تفاصيل" والان مع التفاصيل



من جانبها قالت مصادر اعلامية ان هناك اتفاق سعودي امريكي للقضاء على الحوثيين وسيكون هناك تحركات عسكرية خلال الايام القادمة لانطلاق معركة التحرير عدن - ياسمين التهامي - �حث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث العلاقات السعودية - الأمريكية، فضلاً عن أوجه التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي وسبل تطويره، كما بحثا في الوقت نفسه جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين .من جانبها قالت مصادر اعلامية ان هناك اتفاق سعودي امريكي للقضاء على الحوثيين وسيكون هناك تحركات عسكرية خلال الايام القادمة لانطلاق معركة التحرير

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