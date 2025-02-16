شكرا لقرائتكم خبر عن قوات امنية تستعين بمجندات لاقتحام المنازل ليلا في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون بان القوات التي اقتحمت منازل المشاركين بالمظاهرات فجر السبت بالمنصورة استعانة بالشرطة النسائية واكد الناشطون بان الشرطة النسائية دخلت للمنازل لوضع النساء بغرفة وليقوم الجنود بالتفتيش ونفذت قوات امنية حملة اعتقالات واسعة بعدن فجر السبت

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