شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مدريدية لمقاطعة مباريات الليغا بسبب التحكيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د الصحفي توماس رونسيرو توجه الكثير من عشاق ريال مدريد إلى مقاطعة مباريات الدوري الإسباني ، بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية المرتكبة في حق الفريق الملكي. رونسيرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي: “كل شيء يحدث في هذا الدوري سببه نيغريرا”. “لقد تحدثت مع الكثير من الناس، وبالفعل سيتوقفون عن مشاهدة مباريات الليغا، لأن قرارات التحكيم الظالمة هذه تجعلك غير متحمسًا لمتابعة كرة القدم من الأساس”. “من الواضح أن الميرنجي يتعرض إلى أضرار كبيرة محليًا، والسبب في ذلك هو التحكيم فقط”

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