مسلحون يطردون شركة سعودية ويهددون بإغتنام معداتها

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عدن - ياسمين التهامي - مارب- جهينة يمن: أجبر مسلحون من قبائل الدماشقة في محافظة مأرب شركة الربع العالي السعودية على وقف أعمالها في تأهيل طريق العبر الاستراتيجي، الذي يربط اليمن بالسعودية.



ووفقًا لمصادر محلية، فإن المسلحين، بقيادة الشيخ فايز بن ناصر عوشان وناجي صالح العجي، اقتحموا موقع العمل وفرضوا على العمال مغادرة المكان فورًا تحت التهديد باستخدام القوة، دون تقديم أي مبررات واضحة.



المسلحون منحوا الشركة مهلة خمسة أيام لسحب معداتها، مهددين بمصادرتها بالقوة في حال التأخير، ما دفع الشركة إلى نقل معداتها إلى مدينة العبر وتعليق العمل بالمشروع.



يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات القبلية والصراعات المسلحة في شمال مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث تدور مواجهات متقطعة منذ سنوات بين قبائل الدماشقة واجهزة الامن الحكومية، في صراع نفوذ على إمدادات الغاز في منطقة صافر

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