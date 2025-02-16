شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية عملية الأمن البحري "أسبيدس" حتى 28 فبراير 2026، في إطار الجهود المستمرة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات جماعة الحوثي.
ووفقًا لبيان رسمي، جاء قرار التمديد عقب مراجعة استراتيجية للعملية التي أُطلقت في 19 فبراير 2024، بقيادة إيطاليا، بهدف تأمين الملاحة البحرية الدولية. كما خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 17 مليون يورو لتمويلها خلال الفترة المقبلة.
وتتخذ "أسبيدس" من مدينة لاريسا اليونانية مقرًا لها، وتضم أسطولًا بحريًا مكونًا من فرقاطات وسفن حربية بمشاركة 21 دولة أوروبية، حيث تنشط في مضيق باب المندب، خليج عدن، بحر العرب، وخليج عمان. وتقتصر مهامها على الحماية والدفاع دون تنفيذ عمليات هجومية ضد الحوثيين.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن العملية ستواصل جمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الملاحة، إضافة إلى تتبع الاتجار بالأسلحة والأساطيل الموازية، على أن يتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء والجهات الدولية المختصة، بما في ذلك الإنتربول، اليوروبول، والمنظمة البحرية الدولية.
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