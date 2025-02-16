شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب وإصابة آخر بسبب خلاف على أرض بالمحويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحويت جهينة يمن:

قُتل شاب وأُصيب آخر خلال اشتباك مسلح بين أفراد من أسرة آل المعمري في مديرية الرجم بمحافظة المحويت، إثر خلاف على قطعة أرض تطور إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

وأفادت مصادر محلية أن القتيل يُدعى محمد خالد المعمري (24 عامًا)، فيما أصيب شخص آخر، وسط توتر متصاعد بين أفراد الأسرة.

وتشهد المحافظة، كغيرها من المحافظات اليمنية، نزاعات متكررة بسبب قضايا الأراضي، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى مواجهات مسلحة بين الأطراف المتنازعة.