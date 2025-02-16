شكرا لقرائتكم خبر عن الراتب يتلاشى.. موظفو اليمن على أعتاب الصفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن جهينة يمن:

توقع خبراء اقتصاديون أن يصل راتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الصفر خلال عام، في حال استمرار الانهيار الحاد في سعر الريال اليمني دون تدخل جاد من الحكومة أو التحالف العربي لوقف التدهور الاقتصادي.

وأشار الخبراء إلى أن قيمة الراتب الحكومي ومنهم المعلم كانت تعادل 1500 إلى 2000 ريال سعودي عام 2014، ومع تواصل تراجع العملة المحلية، انخفضت القيمة إلى 100 ريالًا سعوديًا قبل ايام.

واشاروا الى انه في حال استمر التراجع قد يصل الى 50 ريالًا سعودي شهر، ما ينذر بوصوله إلى مستوى كارثي خلال عام الى ما يعادل صفر ريال سعودي.

ياتي ذلك في ظل الفساد المستشري في اجهزة الحكومة وعدم قيامها هي والتحالف باتخاذ اي خطوة لوقف هذا الانهيار المريع حد تعبيرهم.