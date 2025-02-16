شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مرعبة.. استمرار الهزات الأرضية يثير قلق المواطنين في البيضاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - البيضاء- جهينة يمن:
أفاد مواطنون بتعرض أجزاء من محافظة البيضاء لهزة أرضية جديدة، هي السابعة خلال ساعات قليلة، ما أثار مخاوف واسعة بين السكان.
وكان مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين قد أعلن تسجيل هزة أرضية خفيفة مساء السبت بقوة (2.9) درجة على مقياس ريختر، في الساعة (7:48) مساءً، وحدد مركزها على بعد 10 كم شمال غرب مدينة البيضاء، وعلى عمق 2 كم من سطح الأرض.
وأوضح المركز أن قرب عمق الهزة من السطح جعلها محسوسة بشكل واضح لدى السكان، رغم تصنيفها ضمن الهزات الخفيفة.
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