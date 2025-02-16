شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن صفقة بيع آخر ممتلكات الدولة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عدن جهينة يمن:

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن صفقة مثيرة للجدل تم خلالها التصرف في آخر ممتلكات المؤسسة العامة للنقل البري في عدن، بعد أن صمدت لعقود أمام التغيرات السياسية.

وأشار بن لزرق، في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى أن الأرض التي تعود ملكيتها للدولة تم منحها بعقد إيجار لمدة 25 عامًا، مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون ريال، مستنكرًا هذه الصفقة التي وصفها بأنها إجهازٌ على ما تبقى من مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الآليات بدأت بجرف الموقع تمهيدًا لتحويله إلى شركة نقل خاصة تعود ملكيتها لأحد المتنفذين، معتبرًا ذلك ضربة قاضية لمؤسسة النقل البري الحكومية، ومؤكدًا أن ما يحدث لا يسير باتجاه بناء الدولة، بل باتجاه تقاسم ما تبقى من مقدرات الوطن.