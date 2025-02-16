"كاك بنك" يكرم موظفي إدارة التدقيق الداخلي تقديراً لجهودهم في تعزيز الالتزام المصرفي وترسيخ الرقابة الفاعلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن، اعلام كاك بنك:

كرم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» موظفي إدارة التدقيق الداخلي، تقديراً لجهودهم المتميزة في تعزيز الالتزام المصرفي، وترسيخ الرقابة الفاعلة، والمساهمة في تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

وخلال حفل التكريم أكد القائم باعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الاستاذ/ حاشد الهمداني ان هذا التكريم يأتي تأكيداً على الدور المحوري الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في ضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المصرفية، وتعزيز الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي.

كما أشاد مدير ادارة التدقيق الداخلي، الاستاذ/ محمد شوكت بجهود فريق التدقيق الداخلي، مؤكدا أن هذا التكريم هو بمثابة حافز لمواصلة التميز والارتقاء بالأداء، بما ينسجم مع رؤية البنك في تحقيق الريادة المصرفية وتعزيز ثقة العملاء والمساهمين.

من جانبه أوضح مدير ادارة الموارد البشرية، الاستاذ/ منصر جميع، ان كاك بنك يواصل التزامه بتقدير وتكريم الكفاءات التي تساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الالتزام والجودة في العمل المصرفي، في إطار حرصه على تعزيز بيئة العمل وتحفيز موظفيه لتحقيق أعلى معايير النجاح.

وتم خلال حفل التكريم تقديم شهادات تقدير للموظفين المتميزين، تعبيرًا عن الامتنان لالتزامهم وتفانيهم في أداء عملهم، فيما عبر الموظفون عن امتنانهم لهذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز في أداء مهامهم.

وأقيم حفل التكريم في المقر الرئيسي للادارة العامة للبنك في عدن، بحضور عدد من النواب والمساعدين، والمدراء من مختلف الادارات والفروع.