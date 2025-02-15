شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي مدريدي يشن حربا ضد الحكم مونويرا مونتيرو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة- شن الصحفي اليكس رودريغيز حربا ضد الحكم خوسيه مونويرا مونتييرو الذي ادار مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا والتي شهدت على العديد من الاخطاء التحكيمية ضد الريال. الصحفي قال: “مدريديستا مونويرا مونتيرو هو الحكم الذي دفع الى ابن نيغيريا حتى يعطيه دروس تدريب في التحكيم، هو بطل ما نراه الان في آل سادار”. “مونويرا مونتيرو ، اكرر ، لا تنسي ذلك ابدا، علينا أن نجعل حياته مستحيلة في كل مرة يأتي فيها الى البرنابيو

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